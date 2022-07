Thomas Schäfer wird Seat-Aufsichtsratsvorsitzender

Thomas Schäfer wird zum 8. Juli Aufsichtsratsvorsitzenden von Seat. Der VW-Markenchef löst Technikvorstand Thomas Schmall ab. Die Umbesetzung erfolgt auch im Rahmen der Markengruppe Volumen, für die Schäfer seit heute im Konzernvorstand zuständig ist. Sie umfasst VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat/Cupra und Skoda.

Thomas Schäfer begann seine Karriere mit einem dualen Studium bei Daimler, das er 1994 als Diplomingenieur in der Fachrichtung Maschinenbau abschloss. Anschließend war er in verschiedene leitenden Positionen für den Stuttgarter Automobilkonzern tätig. Vor zehn Jahren wechselte Schäfer zur Volkswagen AG. Dort leitete er zunächst die Konzern-Produktion Ausland und war mit der Leitung von CKD-Projekten sowie mit Verhandlungen über neue Produktionsstandorte betraut. Ab 2015 leitete er die Aktivitäten der VW-Gruppe in Südafrika. Im August 2020 wechselte er als Vorstandsvorsitzender zu Skoda und übernahm im 1. April dieses Jahres die Funktion des Chief Operating Officers der Marke Volkswagen. Seit heute hat er als CEO die Gesamtverantwortung für die Marke und wird als Leiter der Markengruppe Volumen im Konzernvorstand vertreten sein. (aum)