Stellantis baut Batteriefabrik in Kanada

Stellantis wird gemeinsam mit LG Energy Solution (LGES) in Kanada eine Batteriefabrik errichten. Damit soll ein Großteil des Produktionsbedarfs für die Elektrofahrzeuge des Konzerns in Nordamerika gedeckt werden. Das Joint Venture wird über 5 Milliarden kanadische Dollar (umgerechnet 3,6 Milliarden Euro) investieren. Mit dem Bau des Werks in Windsor in der kanadischen Provinz Ontario soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Produktionsstart ist für das erste Quartal 2024 geplant. Vorgesehen ist eine eine jährliche Produktionskapazität von über 45 Gigawattstunden an. Es entstehen etwa 2500 neue Arbeitsplätze in Windsor und Umgebung. (aum)