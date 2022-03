Yamaha startet mit elektrischer Trial-Maschine

Mit dem Neo’s wird Yamah in Kürze seinen ersten Elektroroller auf den Markt bringen. Weitere batteriebetriebene Zweiräder sind bereits angekündigt. Mit dem TY-E 2.0 wurde heute auch eine elektrische Trial-Maschine vorgestellt. Sie soll ab Mitte des Jahres bei ausgewählten Runden der diesjährigen Trial-Weltmeisterschaft starten und wird an diesem Wochenende auch auf der Tokyo Motorcayle Show zu sehen sein. Die auf Basis der 2018 präsentierten TY-E weiter entwickelte TY-E 2.0 verfügt über einen Monocoque-Rahmen aus kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff, der die Gewichtszunahme durch den neuen Akku mit zweieinhalbmal so hoher Kapazität auf ein Minimum begrenzt. (aum)