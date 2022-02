Volkswagen zeigt erste Designskizzen vom Amarok

Volkswagen hat erste Designskizzen des neuen Amarok veröffentlicht. Die nächste Generation des Pick-ups wird gemeinsam mit Ford und dessen Ranger entwickelt. VW verspricht ein Premiumprodukt mit komplett neuem Interieur, allerlei Assistenzsystemen und Konnektivität. Auch die dritte Generation wird wieder einen V6-Diesel erhalten. In der Länge wächst der Amarok um zehn Zentimeter auf 5,35 Meter und er wird auch etwas breiter. Das soll vor allem im Fond mehr Platz schaffen. Sowohl an der Front als auch am Heck ist die Typenbezeichnung in großen Lettern eingeprägt. Beibehalten wird die Stylingbar hinter der Doppelkabine. (aum)