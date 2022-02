Der Hyundai Tucson übernimmt eine Filmrolle: Das SUV wird in „Uncharted” zum Konzeptfahrzeug namens Beast mit vielseitigen Fähigkeiten. Das Hyundai Design und Technical Center im kalifornischen Irvine und Sony Pictures arbeiteten gemeinsam am Fahrzeugdesign, das sich durch ein robustes Exterieur mit im Vergleich zum Serienmodell verstärkten Stoßfängern, Reifen und anderen outdoortauglichen Ausstattungsmerkmalen auszeichnet, um für die Schatzsuche im Film gerüstet zu sein. Ebenfalls auf der Leinwand präsent sind die Genesis-Modelle G90, G80 und GV80.

Der actionreiche Abenteuerfilm von Sony Pictures basiert auf dem gleichnamigen Playstation-Videospiel. In „Uncharted“ wird der gewiefte Dieb Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, vom erfahrenen Schatzsucher Victor Sully (Mark Wahlberg) angeworben, um ein Vermögen wiederzubeschaffen, das Ferdinand Magellan vor 500 Jahren verlorenging. Was als Raubüberfall beginnt, entwickelt sich für das Duo zu einem rasanten Wettlauf um die Welt. Gegenspieler im Film ist der skrupellose Moncada, gespielt von Antonio Banderas. Er glaubt, er und seine Familie seien die rechtmäßigen Erben der Beute. Wenn Nate und Sully die Hinweise entschlüsseln und eines der ältesten Rätsel der Welt lösen können, haben sie die Chance, einen Schatz im Wert von fünf Milliarden Dollar und Nates lange verschollenen Bruder zu finden – aber nur, wenn sie lernen, zu kooperieren. Die Weltpremiere des Films findet am 11. Februar in Großbritannien und am 18. Februar in den USA sowie anderen globalen Märkten statt.



Als Teil der Marketingaktivitäten für den Film hat Hyundai einen globalen TV-Spot mit Tom Holland in der Hauptrolle sowie eine Vielzahl von Werbemaßnahmen initiiert. Der 60-sekündige Werbespot mit dem Titel „Car Wash“ zeigt die Filmfigur Nathan Drake, der seinen mit Schlamm bedeckten und mit verschiedenen Werkzeugen und Artefakten für die Schatzsuche gefüllten Tucson in einer Autowaschanlage vorfährt. Eine kürzere Version des Spots wird im Februar 2022 bei renommierten TV-Sendern in den USA, Europa, Südkorea und anderen globalen Märkten ausgestrahlt.



Hyundai hat bereits bei „Spider-Man: No way home“ mit Sony Pictures kooperiert und wird bei einer weiteren Spider-Man-Verfilmung mitmachen. „Across the Spider-Verse (Part One)” ist die Fortsetzung des oscarprämierten Animationsfilms „Spider-Man: Into the Spider-Verse“, der im Oktober in die Kinos kommen soll. (aum)