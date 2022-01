Harley-Davidson fährt zwei Performance-Bagger auf

Mit der Street Glide ST und der Road Glide ST bringt Harley-Davidson zwei neue Performance-Bagger ins Programm, die als Alternative zu den klassischen Touringmodellen angeboten werden. Als Motor kommt der bislang nur aus den CVO-Maschinen bekannte Milwaukee-Eight-117-Motor zum Einsatz, der aus 1,92 Litern Hubraum 104 PS (77 kW) bei 5450 Umdrehungen pro Minute und bis zu 168 Newtonmeter Drehmoment schöpft.

Die Street Glide ST (= Sport Toruing) trägt die so genannte Batwing-Verkleidung mit dunkel getönter niedriger Scheibe und Splistream-Belüftung, während die Road Glide ST mit der ausladenden und rahmenfesten Sharknose-Front samt Doppelscheinwerfer vorfährt. Beide Modelle sind serienmäßig mit farbigem Infotainment-Touchscreen und zwei Lautsprechern in der Verkleidung ausgerüstet. Kurvenoptimierte Assistenzsysteme sind ebenfalls mit an Bord. Die Road Glide ST verfügt außerdem über eine Geschwindigkeitregelanlage.



Die Preislisten beginnt bei 32.635 Euro für die Street Glide ST, die Road Glide ST ist 200 Euro teurer. (aum)