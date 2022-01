Mahle sucht die beste Klima-Idee in der Werkstatt

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion zum Start der Klimaservicesaison will die Aftermarket-Sparte von Mahle die beste Klimaschutzidee aus dem Umfeld der Kfz-Werkstätten prämieren. Gesucht werden Lösungen, die die Werkstatt energieeffizienter oder auf andere Weise umweltfreundlicher machen. Das kann zum eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebes sein oder eine individuelle Self-made-Idee. Die Bewerbungen können als Video, Foto und/oder Text per E-Mail an mpulse@mahle.com oder per WhatsApp unter 0176/87941281 eingereicht werden. Teilnehmen können Werkstätten, Teams oder auch Einzelpersonen. Einsendungen sind bis zum 5. März 2022 möglich.

Hauptpreis ist ein Klimaservicegerät Mahle Arctic Pro mit der umweltschonenden E-hoch-3-Technologie. Die speziellen Kupplungen verhindern beim An- und Umstecken zuverlässig einen Austritt von klimaschädlichem Kältemittel. Das ACX 450 ist eine Komplettstation für R1234yf, erkennt Leckagen im System selbstständig und indiziert überhöhten Kältemittelverlust, so dass auch kleinere Undichtigkeiten im System zuverlässig erkannt und behoben werden können. (aum)