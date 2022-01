Rolls-Royce hat noch nie so viele Autos abgesetzt wie 2021. Wie das Unternehmen heute meldet, wurden im vergangenen Jahr weltweit 5586 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 49 Prozent mehr als 2020, aber immer noch weit weniger als der Konkurrent Bentley mit über 14.000 Auslieferungen. In diesem Jahr wird Rolls-Royce sein Werk langsam auf die Produktion des Spectre vorbereiten. Das erste reine Elektroauto der britischen Nobelmarke soll im letzten Quartal nächsten Jahres auf den Markt kommen. In diesem September sollen außerdem 37 Auszubildende eingestellt werden, auch das sind so viele wie noch nie. (aum)