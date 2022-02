Lexus ist global auf Wachstumskurs

Lexus ist auf Wachstumskurs: Toyotas Premiummarke hat im vergangenen Jahr weltweit 760.012 Fahrzeuge verkauft, das sind sechs Prozent mehr als 2020. Mit rund 332.000 Einheiten und einem Plus von zwölf Prozent bleibt Nordamerika der größte Einzelmarkt. In China kletterten die Verkaufszahlen um ein Prozent auf das Rekordniveau von 227.000 Einheiten, während der Absatz in Europa im gleichen Zeitraum um zwei Prozent auf mehr als 72.000 Fahrzeuge gestiegen ist. In Deutschland hat es die Marke aber nach wie vor schwer: Hierzulande wurden vergangenes Jahr 3116 Lexus neu zugelassen, 11,7 Prozent weniger als 2020. Der japanische Heimatmarkt schloss mit einem Zuwachs von einem Prozent auf rund 51.000 Fahrzeuge ab.

Auf die drei beliebtesten Modellreihen entfallen fast drei Viertel des Gesamtabsatzes: An der Spitze steht der RX vor dem ES und dem NX. Bis zum Jahr 2030 wird Lexus in jeder Fahrzeugklasse ein batterieelektrisches Modell anbieten und plant weltweit eine Million vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen – vor allem in Westeuropa, Nordamerika und China. Ab 2035 sollen dann ausschließlich batterieelektrische Modelle gebaut werden. Für dieses Jahr ist das E-SUV RZ 450e angekündigt. (aum)