Die HUK-Autowelt bietet den Polestar 2 im Abo an

Die HUK-Coburg Autowelt bietet ab sofort in Kooperation mit dem Hersteller den Polestar 2 im Autoabo an. Das erste Elektroauto im Angebot ist ab 629 Euro pro Monat erhältlich. Kunden können zwischen allen vom Hersteller angebotenen Farbvarianten sowie zwischen der Standard- und Langstreckenvariante wählen. Im Abopreis für ein Jahr sind 12.000 Freikilometer inklusive, Erweiterungen sind gegen Aufpreis möglich.

In der Rate sind bereits sämtliche Nebenkosten wie Versicherung, Reifenwechsel, Zulassung, Steuern und jegliche Wartung und Reparaturen enthalten. Lediglich die Kosten für Ladestrom fallen zusätzlich an. Die Laufzeit des Abos bei der HUK-Autowelt beträgt zwölf Monate. Nach erfolgreicher Antragsprüfung wird das Fahrzeug innerhalb von 14 Werktagen bereitgestellt. Das Angebot gilt deutschlandweit und kann online über www.huk-autowelt.de gebucht werden. Ein bundesweiter Fahrzeugbringservice ist kostenpflichtig möglich.



Die HUK-Coburg Autowelt GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der HUK-Coburg. Sie bietet seit September 2016 am Standort Düsseldorf und online auf www.huk-autowelt.de junge Gebrauchtwagen zum Verkauf an. Darüber hinaus verfügt die Autowelt bundesweit über rund 70 Stationen für den Ankauf von Gebrauchtwagen. Ende 2020 wurde das Produktangbeot um das Autoabo-Angebot erweitert. (aum)