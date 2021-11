Continental trennt sich von Finanzvorstand Schäfer

Continental hat die Arbeit mit Finanzvorstand Wolfgang Schäfer (62) beendet. Einen entsprechenden Beschluss fasste gestern der Aufsichtsrat. Die Personalentscheidung steht in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Konzern wegen illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren und der schleppenden Aufklärung.

Die Vorstandsaufgaben von Schäfer, der sein Amt seit elf Jahren ausübte, wird Konzernchef Nikolai Setzer wahrnehmen. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Katja Dürrfeld (49), derzeit Leiterin Finance, Controlling und IT für das Geschäftsfeld Contitech, kommissarisch die Leitung der Bereiche Group Finance and Controlling und Group Information Technology unterhalb der Vorstandsebene von Schäfer übernehmen und in dieser Funktion an Setzer berichten. (aum)