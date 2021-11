Ein Rund-um-Sorglos-Paket fürs Firmenauto

Die neue Mobilitätsmarke Lynk & Co und ALD Automotive kombinieren ihre Miet-, Abo- und Leasingsysteme in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Schweden zu einer neuartigen Full-Service-Leasingdienstleistung. Gewerblichen Flotten bieten die beiden Unternehmen für die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten des SUV-Modells Lynk & Co 01 ein Full-Service-Leasingpakete ab einer Rate von 326,87 Euro plus Mehrwertsteuer.

Die Laufzeit und die Kilometerleistung können flexibel gewählt werden, die Fahrzeugzulassung, die Überführung und die Rückholung, eine Pannenhilfe sowie die Wartung durch den Tür-zu-Tür-Service von Lynk & Co sind im Angebot ebenso enthalten wie eine Tank- und Ladekarte, die den Zugang zu mehr als 250.000 öffentlichen Ladestationen in ganz Europa ermöglicht. Der Vertragsabschluss ist dabei vollständig online durchführbar. (aum)