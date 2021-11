Die Triumph Rocket 3 geizt nicht mit ihren Daten

Als „221 Special Edition“ wirft Triumph die Rocket 3 noch einmal ganz besonders in Schale. Die Sonderausgabe des Modells mit dem nach wie vor hubraumstärksten Motor im Motorrad-Serienbau zeichnet sich durch die spezielle „Red Hopper“-Lackierung auf Tank und vorderem Schutzblech aus. Zudem listet der Tank auf der Oberseite die Leistungs- und Motordaten der Rocket 3 auf.

Schutzblechhalterungen, Scheinwerfergehäuse, Flyscreen, Seitendeckel, Heckverkleidung und Kühlerabdeckungen sind in Sapphire Black gehalten. Die 221 Special Edition ist sowohl als R als auch als GT erhältlich. Die Zahl 221 steht dabei für das Drehmoment des 2,5-Liter-Dreizylinders.



Die R 221 Special Edition kostet 23.950 Euro und die GT 24.750 Euro, jeweils plus Nebenkosten. In Österreich betragen die Preise für die beiden Sonderausgaben 27.895 bzw. 28.895 Euro. Die Auslieferung erfolgt ab Februar. (aum)



.