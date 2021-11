Auch die IAA Nutzfahrzeuge bekommt einen neuen Namen

Wie schon die ehemalige IAA in Frankfurt in München zur IAA Mobility mutierte, ist nun auch die IAA Nutzfahrzeuge in Hannover auf dem Weg der Transformation. Sie wird im kommenden Jahr als IAA Transportation ihre Pforten öffnen. Damit einher geht ebenfalls ein erweitertes Konzept, das über das einer reinen Fahrzeugschau hinausgeht. Das Motto der Messe vom 20. bis 25. September 2022 lautet „People and Goods on the move“.

Der Fokus soll dabei verstärkt auf die klimaneutrale und technologische Neuausrichtung des gesamten Verkehrs gerichtet werden. Dazu gehört zum Beispiel die Vernetzung mit der Logistik im Schienenverkehr, mit Schiffen, Flugobjekten und auch Zustellrobotern für die letzte Meile.



Der ausrichtende Verband der Automobilindustrie hat mit der Messe AG einen Vertrag bis 2028 geschlossen. Die IAA Transportation wird ebenfalls alle zwei Jahre stattfinden. (aum)