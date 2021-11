Porsche bleibt dem Leipziger Opernball treu

Porsche bleibt auch im nächsten Jahr als Präsentator dem Leipziger Opernball treu. Das gab der Sportwagenhersteller während der diesjährigen Ballnacht am Sonnabend bekannt. Erneut stiftetete das Unternehmen einen Sportwagen als Hauptgewinn der Tombola zugunsten der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“. Als Schauspieler und Markenbotschafter Richy Müller das Los zog, gab es eine große Überraschung: Der Gewinner spendete den gelben Porsche 718 Boxster mit blauem Verdeck für eine spontane Versteigerung. Mit einem Höchstgebot von 120.000 Euro sicherte sich Christoph Gröner den Wagen. Auch dieser Erlös kommt der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zugute.

Unterstützt wird unter anderem das Projekt „Wunderfinder“ der Stiftung „Bürger für Leipzig“, das Bildungspatenschaften an Hortkinder im Osten der Stadt und in Grünau vermittelt. Darüber erhält der Verein „Bemmchen-Leipzig“ eine Zuwendung.



Porsche engagiert sich am Standort Leipzig mit zahlreichen sozialen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten, welche die Verbundenheit mit der Stadt und dem Freistaat Sachsen unterstreichen. Das Unternehmen unterstützt beispielsweise das Gewandhausorchester und ist Hauptsponsor des Musikfestivals „Wagner 22“. Mit dem Umweltbildungsprojekt „Porsche Safari“ bietet der Sportwagenhersteller Entdeckertouren für Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren durch die Naturflächen des Werksgeländes an. Zudem unterstützt Porsche in Kooperation mit Fußballerligist RB Leipzig den Fußball-Nachwuchs, unter anderem mit dem Stadtteilturnier „Leipziger Viertelfinale“. (aum)