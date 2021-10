Ignasi Prieto wird auch Global Marketing Director von Seat

Ignasi Prieto wird zusätzlich zu diesem Posten bei Cupra nun auch Global Marketing Director von Seat. Er löst in dieser Funktion Jason Lusty ab, der Leiter der Markenstrategie und des Konzernmarketings beim Volkswagen-Konzern wird.

Seine Karriere bei Seat begann Ignasi Prieto vor sechs Jahren als Global Head of Brand Advertising. 2017 wurde er Global Head of Brand Content, Sponsoring & Social Media. Seit Januar 2020 ist er Marketingchef von Cupra.



In seiner neuen Position berichtet Prieto an Kai Vogler, Vorstand für Vertrieb und Marketing, sowie an Antonino Labate, Direktor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations bei Cupra. (aum)