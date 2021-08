70.000. Rettungseinsatz für Christoph 1 Europa

In der Region Aachen hat der Rettungshubschrauber „Christoph Europa 1“ vor kurzem seinen 70.000. Einsatz geflogen. Die „Gelben Engel“ gehörten bei dem schweren Hochwasser zu einem der ersten Teams, die Patienten vom Dach des überschwemmten St. Antonius Hospitals in Eschweiler evakuiert haben.

Am 15. August 1974 wurde unter Leitung der Bundeswehr ein Rettungshubschrauber mit dem Funkrufnamen SAR 72 am Kreiskrankenhaus Marienhöhe stationiert. Im Jahr 1996 zog die Station um auf den Flugplatz Aachen-Merzbrück, wo sie sich bis heute befindet. Am 1. März 1998 übernahm die der ADAC die dortige Luftrettung nach rund 26.000 SAR-Einsätzen. (aum)