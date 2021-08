Renault Hippie Caviar Hotel: Luxuscamper mit Lieferdrohne

Renault zeigt auf dem auf dem diesjährigen Düsseldorfer Caravan Salon mit der Studie Hippie Caviar Hotel eine neue Form des Luxus-Campings. Der rein elektrische Camping-Van bietet eine umfassende Komfortausstattung inklusive Lieferdrohne und gibt zugleich einen Ausblick auf den ersten rein batteriebetriebenen Renault Trafic, der 2022 sein Debüt geben soll.

Im Interieur des zweifarbig lackierten Show-Cars finden sich im Fahrerbereich Materialien wie Leder, Holz, Leinen und Wolle im Grünton „Almond Flakes“, während der Fondbereich in Silbergrau im Lounge-Stil gehalten ist. An Bord ist außerdem ein 1,45 mal 1,95 Meter großes Doppelbett, das sich in der Kabine wie auch außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen lässt. Aussicht in den Sternenhimmel ermöglicht die über eine ausklappbare Außenleiter zugängliche Dachterrasse, die mit einem niedrigen Loungetisch und zwei faltbaren Sesseln ausgestattet ist.



Dazu will Renault für sein Hippie Caviar Hotel ausgefallene Mobilitätsservices anbieten. So soll auf Wunsch ein Logistikmodul mit Nasszelle, Sanitäreinrichtung und Ladestation an den gewünschten Stellplatz transportiert werden. Auch sollen Online-Bestellungen bei einem nicht näher definierten Conciergedienst möglich sein, die dann direkt per Drohne auf der Dachterrasse eingeflogen werden. (aum)