Vom Riesengebirge auf riesige Berge

Vor 41 Jahren gelang einer polnischen Expedition erstmals die Besteigung des Mount Everest. In Erinnerung an die Leistung der Alpinisten brechen nun der Sohn eines ehemaligen Teilnehmers und seine Crew mit dem Originalfahrzeug auf. Der LKW der Marke Jelcz aus dem Jahr 1979 soll die vier Teilnehmer mehr als 10.000 Kilometer weit von Jelenia Góra am Fuße des Riesengebirges bis zum Himalaya in Nepal führen. Unterstützt werden sie dabei von Apollo Vredestein, die nicht nur die Reifen liefern.

Auf der einmonatigen Reise durch die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Iran, Pakistan und Indien besucht die Crew Orte mit Bezug zur historischen Expedition und führt zahlreiche Werbe- und Informationsveranstaltungen durch. Auch ein Besuch des indischen Werkes von Apollo Tyres, welche die EnduRace Reifen des Jelcz bereitstellen, ist geplant. Darüber hinaus bringt die Expedition Spenden für die Opfer des Erdbebens von 2015 in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu sowie zahlreiche Lernmaterialien für die Schüler im Himalaya. (aum/av)