Flutkatastrophe: Auch Apollo Vredestein hilft den Helfern

Die Flutkatastrophe im Südwesten Deutschlands hat ganze Landstriche verwüstet. Bei den Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten ist daher breite Unterstützung nötig. Der Reifenhersteller Apollo Tyres mit den beiden Marken Apollo und Vredestein hilft dabei den Helfern. Der Firmensitz in Vallendar liegt in unmittelbarer Nähe zum Krisengebiet.

So werden die Einsatzteams mit Arbeitskleidung und Schläuchen versorgt. Das Unternehmen stellt zudem seine Produkte wie LKW-Reifen für die Fahrzeuge der Helfer zur Verfügung. Hinzu kam eine Überweisung von 5000 Euro auf das Spendenkonto der Volksbank RheinAhrEifel. Und auch die Mitarbeiter von Apollo Vredestein packen mit an. Neben umfangreichen Sachspenden machten sich zahlreiche Angestellte selbst auf den Weg in die Krisengebiete, um zu helfen. Von ihrem Arbeitgeber erhielten sie dafür zwei Tage Sonderurlaub. (aum/av)