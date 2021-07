Ned Curic, seit 2017 bei Amazon Vice President Alexa Automotive, wechselt zu Stellantis. Er wird dort Chief Technology Officer für alle IT-Belange des Konzerns.

Ned Curic war vor seinem Wechsel zu Amazon für Toyota Connected zuständig. Davor war er als Chief Technology Officer von Toyota in Nordamerika zuständig. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Konzernchef Carlos Tavares. (aum)