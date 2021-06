„e-Medienportal“ diese Woche mit exponentiellem Wachstum

Auch für uns gewinnt der Begriff „exponentielles Wachstum“ an Bedeutung. Konnten wir in der vergangenen Woche noch auf den Startwert von 20.000 Abfragen beim neuen Portal für E-Mobilität hinweisen, so sind es beim „e-Medienportal“ mit 57.200 mehr als doppelt so viele. Ein Anfang ist gemacht. Beim etablierten „Auto-Medienportal“ schafften wir in der vergangenen Woche zum zweiten Mal die Eine-Million-Schallmauer.

Unter den 409.395 abgerufenen Texten dieser Woche waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht Hyundai Bayon: Crosser Perspektivenwechsel

2. Vorstellung VW T7 Multivan: Der Bulli fährt auf neuen Wegen

3. Vorstellung Lexus NX: Auf Linie gebracht

4. Entwicklungsfahrt Porsche Macan: Sportliches Aufbauprogramm

5. Audi zum Verbrenner: „Wir machen weiter“

6. Fahrbericht Range Rover Velar: Never change a winning team

7. Glosse: Noch ein Gehorsamssprung

8. Auktion: Britische "Leidenschaft für Eleganz"

9. Praxistest Audi Q8 50 TDI Quattro: Kann denn Liebe Sünde sein?

10. Die Ford-Alternative zu Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit



596.036 Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos wie bei den Fotos lag die Rekordfahrt des Porsche Cayenne auf der Nordschleife auf Rang 1. (ampnet/Sm)