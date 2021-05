Die Bahn bietet zusätzliche Fahrten in heimische Ferienregionen an

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat die Deutsche Bahn ihren Sommerfahrplan aufgestockt. Ab Juli werden zahlreiche zusätzliche Verbindungen in beliebte Ferienregionen Deutschlands und nach Österreich angeboten. Urlaubsziele wie Rügen, die ost- und nordfriesischen Inseln, Tirol und der Bodensee sind damit noch öfter und schneller erreichbar. Zusammen mit weiteren saisonalen Verbindungen stehen damit täglich über 10.000 Sitzplätze zusätzlich in den ICE- und IC-Zügen zur Verfügung.

Mehr Service für Gäste des Fernverkehrs gibt es bereits ab dem kommenden Pfingstwochenende im Rahmen der behördlichen Vorgaben. Die DB serviert Speisen und Getränke wieder persönlich, in den Bordrestaurants und am Platz. In den 15 DB-Lounges der großen Bahnhöfe erhalten Besucher wieder Kaffee und kalte Getränke. (ampnet/jri)