Yamaha überrascht mit der XSR 125

Mit einer Modellneuheit überrascht Yamaha in der boomenden Leichtkraftradklasse: Die ab Juni erhältliche XSR 125 orientiert sich mit ihrem Design und dem markanten Deltabox-Rahmen an den größeren Modellen der Sport-Heritage-Baureihe. Der Motor ist der gleiche wie in der MT-125 und R 125 und schöpft mit 15 PS (11 kW) das Leistungslimit in der Klasse voll aus.

Das 17-Zoll-Vorderrad wird in einer Upside-down-Gabel mit 37 Millimetern Durchmeser geführt, Scheinwerfer und Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Die Reifen haben ein leichtes Blockprofil. Die Sitzhöhe der Yamaha XSR 125 beträgt 81 Zentimeter. Das Cockpit liefert die Fahrinformationen in einer LCD-Anzeige hell auf dunklem Hintergrund. Zur Ausstattung gehören außerdem eine gesteppte Sitzbank, lackierte Kotflügel und Aluminiumteile.



Die Yamaha XSR 125 ist in Rot, Schwarz und Gelb erhältlich und kostet inklusive Nebenkosten 4649 Euro. Damit ist sie einige hundert Euro günstiger als die beiden anderen Leichtkrafträder der Marke. (ampnet/jri)