Subaru bringt den neuen Outback in den Handel

Subaru bringt morgen den neuen Outback in den Handel. Der auf einer neuen Plattform stehende Crossover tritt nochmals robuster gestaltet und mit gesteigerten Offroad-Qualitäten an. Er bietet zudem mehr Platz. Zu den neuen Assistenzsystemen gehört unter anderem eine verkehrszeichengesteuerte Geschwindigkeitsregelanlage. Motor und Getriebe des Allraders wurden für die neue Modellgeneration umfassend überarbeitet: Der 2,5-Liter-Benziner, der 169 PS (124 kW) und ein maximales Drehmoment von 252 Newtonmetern entwickelt, spricht nun vor allem im unteren Drehzahlbereich direkter an.

Zur Markteinführung gibt es die Sonderversion „Edition Trend 40“ für 39.990 Euro. Die regulären Preise für die Baureihe beginnen ansonsten bei 40.890 Euro. Auch wenn die übliche Premierenfeier im Handel coronabedingt ausfallen muss, der Besuch des Autohauses ist nach den gültigen Inzidenzwertregelungen und Hygienevorgaben möglich. Probefahrten können ebenfalls vereinbart werden. (ampnet/jri)