Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

845.000 Texte und Illustrationen wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Die Top Ten zeigen die bunte Mischung, wie sie für dieses Medium von der Redaktion aufbereitet wird – vom Stellplatzführer, über neue Elektroautos und die Erfahrungen mit ihnen bis hin zu einem Fahrradratgeber. Auch bei diesem Medium steht der Frühling vor der Tür.

Unter den 303.081 abgerufenen Texten der vergangenen Woche waren dies die Top Ten:



1. Im Bücherregal: Die besten Wohnmobil-Stellplätze mal anders

2. Kommentar: Ideologisch verbohrt und entlarvend ahnungslos

3. Opel engagiert sich in Wasserstoff-Initiative

4. Fahrbericht Jaguar F-Pace: Wohlfühl-Lounge mit E-Anschluss

5. Mash haut ein neues Gespann raus

6. Dacia Spring – bald wird Elektromobilität wirklich günstig

7. Kia bringt den Sorento an die Steckdose

8. Kommentar: Mogelpackung

9. Praxistest Renault Twingo Electric: In der Stadt zu Hause

10. Ratgeber: Das Fahrrad fit für den Frühling machen



542.185 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos war das vom Honda HR-V am gefragtesten, bei den Fotos eines vom Jaguar F-Pace P400e. (ampnet/Sm)