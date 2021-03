Die Triumph Rocket 3 mag es 2000-mal schwarz

Triumph bietet die Rocket 3 in einer schwarzen Sonderserie an. Die R Black un die GT Triple Black sind weltweit auf jeweils 1000 Stück limitiert. Der Name für die Editionsmodelle ist Programm. Während die Rocket 3 R komplett in Schwarz lackiert ist, hat die Triple Black entsprechende dreistufige Farbnunancierungen. Die Farbgebung schließt auch den 2,5-Liter-Motor – der größten in einem Serienmotorrad – sowie nahezu sämtliche anderen Anbauteile ein. Beide Modelle erhalten vorne einen Kohlefaser-Kotflügel. Jedes Exemplar wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert.

In den Handel kommen die beiden Sondermodelle im Mai. Die Rocket 3 R Black kostet 23.750 Euro zuzüglich Nebenkosten (Österreich: 27.400 Euro) un die GT Triple Black 24.550 Euro (28.400 Euro). (ampnet/jri)