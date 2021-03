Jörg Stratmann verlässt Mahle

Jörg Stratmann (51) legt den Vorsitz der Mahle-Geschäftsführung nieder und wird das Unternehmen verlassen. Die Trennung erfolgt, so heißt es, in bestem Einvernehmen. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers übernimmt Michael Frick (54), Konzern-Geschäftsführer Finanz, IT und weitere Verwaltungsbereiche, die Aufgaben.

Jörg Stratmann startete seine Tätigkeit im Konzern im Oktober 2008 als Mitglied der Konzernleitung. Im Februar 2013 wurde er zunächst Mitglied und dann Vorsitzender der Geschäftsführung der Mahle-Behr-Gruppe. In dieser Funktion wurde er im Januar 2014 zum Mitglied der Konzern-Geschäftsführung von Mahle bestellt und war seit Februar 2018 deren Vorsitzender. (ampnet/jri)