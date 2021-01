Baumot stellt Antrag auf Insolvenzschutz

Die Baumot Group AG aus Königswinter wird beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit stellen. Wie das Unternehmen heute mitteilte, betrifft das auch die Tochtergesellschaften Twintec, Baumot Technologie und Baumot Deutschland.

Das Unternehmen ist Spezialist für Hardwarenachrüstungen im Bereich Abgasnachbehandlung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Auslöser für den Insolvenzantrag sind nach eigenen Angaben die erheblichen Umsatzeinbußen in den Kernmärkten Israel, Großbritannien, Italien und auch Deutschland aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, insbesondere die damit in Zusammenhang stehenden neuerlichen Lockdown-Regelungen in den genannten Ländern.



Es sei nicht gelungen, „die entstandene Liquiditätslücke über eine Kapitalzufuhr durch Investoren oder staatlicher Unterstützungsfonds zu schließen“. Ziel sei nun die Sanierung über einen Insolvenzplan. Dazu wird in Kürze ein Generalbevollmächtigter bestellt. (ampnet/jri)