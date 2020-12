Christian Friedl übernimmt zum 1. Januar 2021 die Leitung des Seat-Werks im spanischen Martorell. Zuvor war er Chef des Porsche Werks in Zuffenhause. In seiner neuen Position wird er an Herbert Steiner, Vorstand für Produktion und Logistik der Seat, berichten. Friedl folgt auf Dr. Rainer Fessel, der die Leitung des Volkswagen-Werks in Wolfsburg übernehmen wird. (ampnet/Sm)