Dacia Sandero bleibt Deutschlands günstigster Neuwagen

Der Dacia Sandero bleibt mit einem Einstiegspreis von 8490 Euro auch in der dritten Modellgeneration Deutschlands günstigster Neuwagen. Die Crossover-Version Sandero Stepway ist ab 11.390 Euro erhältlich. Der Sandero fährt in der Basisversion Access SCe 65 mit Abblendlicht und Tagfahrlicht in LED-Ausführung sowie aktivem Notfall-Bremsassistenten, Windowbags und E-Call vor. Einstiegsmotorisierung ist ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 67 PS/49 kW und Fünf-Gang-Schaltgetriebe.

Den Stepway mit Radlaufverbreiterungen und mehr Bodenfreiheit sowie eigenständiger Gestaltung von Motorhaube und Front- und Heckschürze gibt es ab der Ausstattungsstufe Essential. Sie umfasst unter anderem Dachreling, 16-Zoll-Räder, Multimediasystem Media Control mit integrierter Smartphone-Halterung und Bediensatelliten am Lenkrad. Die Einstiegsversion verfügt über den stärkeren Turbobenziner TCe 90 mit 91 PS (67 kW) und Sechs-Gang-Getriebe. (ampnet/jri)