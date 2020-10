Lesmeister übernimmt PR Bei LKQ Europe

Christiane Lesmeister (41) verantwortet ab 1. November die Unternehmenskommunikation beim Kfz-Ersatzteilspezialisten LKQ Europe am Hauptsitz in Zug. Lesmeister übernimmt die interne und die externe Kommunikation und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an LKQ-Europe-Geschäftsführer Arnd Franz.

Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche. Sie war von 2007 bis 2008 als PR Managerin für BMW tätig, verantwortete von 2009 bis 2011 den Aufbau der Kommunikation von Porsche in Zentral- und Osteuropa im Regionalbüro Porsche Central Eastern Europe in Prag. Seit 2011 war sie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Porsche im Schweizer Markt zuständig.



Lesmeister studierte Kommunikationswissenschaft, Politische Wissenschaft und Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und promovierte zum Thema "Informelle politische Kommunikationskultur – hinter den Kulissen politisch-medialer Kommunikation". (ampnet/deg)