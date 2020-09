Mahle plant, die beiden deutschen Werke in Gaildorf (Baden-Württemberg) und Freiberg (Sachsen) zu schließen. Man sehe dort keine wirtschaftliche Perspektive mehr, teilte der Stuttgarter Automobilzuliefer mit. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Umstrukturierung des Konzerns an weiteren Standorten in Deutschland und Europa zu Personalabbau kommen, teilte das Unternehmen mit. (ampnet/jri)