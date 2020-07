Komplette Sitzmontage für China

Faurecia, ein Technologieunternehmen der Automobilbranche, und BAIC, einer der größten chinesischen Automobilhersteller, gründen ein 50:50-Jointventures in China. Das neue Unternehmen wird die komplette Sitzmontage, Sitzrahmen, Schaumstoffe und Kopfstützen zunächst für die Marken BAIC Hyundai und BAIC anbieten. Das Joint Venture wird seinen Hauptsitz in Peking haben und umfasst insgesamt 500 Mitarbeiter und vier Werke in Peking, Chongqing, Huanghua und Xiangtan. (ampnet/Sm)