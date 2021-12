BAIC gibt Anteilsbesitz an Daimler AG bekannt

Der langjährige Daimler-Aktionär und Partner in China, Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC), hat bekanntgegeben, dass er seit dem Jahr 2019 einen Stimmrechtsanteil an Daimler in Höhe von 9,98 Prozent hält. Daimler hält einen Anteil von 9,55 Prozent an der in Hongkong notierten BAIC-Tochter BAIC Motor sowie eine Beteiligung von 2,46 Prozent an der in Shanghai notierten BAIC Blue Park. Gemäß einer Übereinkunft zwischen beiden Unternehmen hat BAIC bestätigt, seinen Anteil an Daimler nicht weiter zu erhöhen.

Die Daimler AG hat mit Geely noch einen zweiten Großaktionär aus China an Bord. Dort sollen 9,7 Prozent der des deutschen Konzerns. (aum)