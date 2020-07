In Südfrankreich gibt es jetzt ein Zoe-Dorf

Die südfranzösische Gemeinde Appy im Departement Ariège setzt künftig zu 100 Prozent auf den rein elektrischen Renault Zoe. Renault startet hier gemeinsam mit dem Partner Publicis einen auf drei Jahre angelegten Feldversuch: Die 25 Einwohner des entlegenen Dörfchens können beruflich und privat die Vorzüge des Elektroautos testen und anschließend ihre Eindrücke zur Elektromobilität schildern.

In dem abgelegenen Ort am Fuß der Pyrenäen erhalten alle Haushalte einen rein elektrischen Renault Zoe sowie die notwendige Ladeinfrastruktur in Form von Wallboxen sowie eine öffentliche Ladestation.



Für Renault läuft es mit dem Zoe unterdessen auch anderorts gut: Mit einem Plus von fast 50 Prozent auf 37.540 Einheiten im ersten Halbjahr war der Zoe das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Auch in Deutschland ist er mit 1448 Zulassungen im Juni der beliebteste Stromer auf dem deutschen Markt.