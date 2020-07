Der Cupra Formentor geht unter die Fußballstars

Bei Seat kann ab sofort der Cupra Formentor reserviert werden. Das erste eigenständige Modell der Performancemarke kommt zunächst in einer „First Edition“ auf den Markt, von der 310 Stück für Deutschland vorgesehen sind. Zudem wird der Formentor offizielles Vereinsfahrzeug des FC Barcelona. Seinen ersten offiziellen Auftritt hat er in einem Werbespot, der mit den bekanntesten Spielern des spanischen Erstligistengedreht wurde. Darüber hinaus sind weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen geplant.

In der First Edition (prebooking.cupraofficial.de) kommt der Cupra Formentor mit der Außenfarbe Petrol Blau Matt, kupferfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und 18-Zoll-Performance-Brembo-Bremsen. Der Innenraum mit lederbezogenen Schalensitzen in Petrol Blau sowie fein gearbeiteten Kupferdetails und dunklen Highlights aus gebürstetem Aluminium ausgestattet. (ampnet/jri)