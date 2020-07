Bei Indie Campers reisen jetzt auch Hund und Katze

Bislang war es nur in Portugal und Spanien erlaubt, doch jetzt gestattet Indie Campers auch in Deutschland die Mitnahme von Hund, Katze oder anderen Haustieren. Das Unternehmen aus Portugal bietet an 40 europäischen Standorten einfach ausgestattete Campingvans zur Miete an. Das Besondere: Sie können an einer Station abgeholt und an einer anderen zurückgegeben werden. Zur Grundausstattung können auf Wunsch auch der Flughafentransfer, Surfbertter oder zusätzliche Campingsausrüstung dazu gebucht werden.

Das Start-up wurde vor sieben Jahren gegründet und ist seit 2018 mit den Standorten Frankfurt, Berlin, München und Hamburg auch in Deutschland vertreten. (ampnet/jri)