Campervan zur Langzeitmiete

Der Wohnmobilverleiher Indie Campers nimmt die Erfahrungen aus der Corona-Urlaubszeit zum Anlass für ein Abo-Modell. Das Start-Up verzeichnete in den vergangenen Monaten eine verstärkte Nachfrage nach Langzeitmieten. Buchungen von über vier Wochen nahmen nach Unternehmensangaben im Vorjahresvergleich um 225 Prozent zu. Digitale Nomaden oder solche, die es werden wollen, können die Campervans nun von einem Monat bis zu einem Jahr mieten.

In jedem Abo ist ein festes Kilometer-Paket enthalten und zusätzliche Kilometer können dazugebucht werden. In Deutschland, der Schweiz und Österreich verfügen alle Wohnmobile für die kältere Jahreszeit über eine Zentralheizung. Außerdem sind auch hier One-Way-Mieten – eine Spezialität von Indie Campers – möglich: Das Wohnmobil kann an einem Standort gemietet und an einem anderen wieder zurückgegeben werden.



In München können Camping-Kastenwagen beispielsweise für 849 Euro monatlich im Jahresabo gemietet werden. Mit inbegriffen sind Fahrzeugversicherung, Pannenhilfe und regelmäßige Wartung. Das Monatsabo gibt es – abhängig von der Jahrezeit – ab 899 Euro. (ampnet/jri)