Falk-Gierlinger führt Ingenieurswesen bei Conti

Dr. Christoph Falk-Gierlinger (47) wird zum 1. Juli 2020 neuer Geschäftsführer von Continental Engineering Services. Der studierte Mechatroniker und promovierte Informatiker tritt die Nachfolge von Bernd Neitzel an, der sich nach über vierzehn Jahren an der Spitze des Entwicklungsdienstleisters und 37-jähriger Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Der 47-Jährige wechselte vom Ingenieurdienstleister Alten zu Continental. Seine Laufbahn begann er 1998 bei Bosch, wo er in verschiedenen Führungspositionen in Wien und Stuttgart tätig war. Nach einer zweijährigen Station bei dem französischen Automobilzulieferer Valeo in Paris kehrte er 2013 nach Stuttgart zu MBtech zurück. Der neue Geschäftsführer bringt umfassende Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Antriebstechnologien und Elektromobilität mit zu Continental Engineering Services. (ampnet/deg)