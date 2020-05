Alpina verleiht dem BMW X7 Flügel: Das Unternehmen aus Buchloe bietet das große SUV mit 621 PS (457 kW) und 800 Newtonmetern Drehmoment an. Der 4,4-Liter-V8 beschleunigt den BMW Alpina XB7 in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 290 km/h. Der getunte Allradler rollt auf 23 Zoll-Rädern und verfügt über eine adaptive Schwerpunktabsenkung um bis zu vier Zentimeter. Zu den feinen Details im Interieur gehört auch der in Kristallglas gearbeitete i-Drive-Controller mit eingelasertem „Alpina“-Logo.

Der BMW Alpina XB7 kann bereits bestellt werden und ist voraussichtlich ab Dezember 2020 lieferbar. Der Preis: 155.200 Euro. (ampnet/jri)