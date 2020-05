Freier Eintritt bei Porsche und digitale Führungen in elf Sprachen

Zum 43. Internationalen Museumstag ist der Eintritt ins Porsche-Museum am 17. Mai frei. Zusätzlich werden am Sonntag nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie digitale Live-Führungen bei Instagram @porsche.museum angeboten. Zwei Guides führen jeweils eine Stunde lang auf Deutsch und Englisch durch die Ausstellung, die aktuell mehr als 80 Fahrzeuge auf 5600 Quadratmetern umfasst. Dabei greifen sie besondere Exponate auf und geben einen Einblick in die Unternehmenshistorie. Die digitalen Live-Rundgänge führen vorbei an Prototypen, Kleinexponaten, Renn- und Serienfahrzeugen. Die deutschsprachige Tour, die sich Interessierte bei Instagram ansehen können, startet um 18.30 Uhr, die englische Führung um Mitternacht (MESZ). Die Termine liegen bewusst außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Die Führungen werden außerdem ab Sonntag im „Porsche News TV“ in folgenden Sprachen abrufbar sein: Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Türkisch, Kroatisch, Rumänisch, Spanisch und Portugiesisch. Gesprochen werden sie jeweils von einem Muttersprachler. (ampnet/jri)