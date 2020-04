Hans-Georg Härter feiert 75. Geburtstag

Hans-Georg Härter (74) begeht am Sonnabend, 2. Mai 2020, seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Hesse war zum Ende seiner fast vier Jahrzehnte währenden Karriere bei ZF, von 2007 bis 2012 Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns. Von 2016 bis 2018 blieb Härter seinem Unternehmen als Mitglied des ZF-Aufsichtsrats verbunden.

Hans-Georg Härter wurde 1945 in Bensheim geboren. Nach der Ausbildung zum Maschinenschlosser und Abschlüssen als staatlich geprüfter Techniker sowie als Technischer Betriebswirt trat Härter 1973 in die Abteilung Wertanalyse und Methoden der ZF Passau GmbH ein. Nach mehreren Führungspositionen wurde er 2002, kurz nach der Zusammenführung von ZF und der ehemaligen Mannesmann Sachs AG, zum Vorstandsvorsitzenden der ZF Sachs AG. Im Herbst 2006 berief der ZF-Aufsichtsrat Härter zunächst in den ZF-Vorstand, im Januar 2007 schließlich zum Vorstandsvorsitzenden der ZF-Konzerns. Als ZF-Chef entwickelte Hans-Georg Härter „das größte unbekannte Unternehmen der Welt“, wie er den Automobilzulieferer zuweilen bezeichnete, zu einem weltweit führenden Technologiekonzern. (ampnet/Sm)