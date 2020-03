Im klassischen 70er-Jahre-Look präsentiert sich die Büse Lancaster. Die Motorradjacke für Vintage- und Retro-Fahrer ist aus Rindsleder gefertigt und zeitgemäß mit Protektoren an Schultern und Ellbogen ausgestattet. Ein Rückenprotektor ist nachrüstbar. Die Lancaster verfügt über vier Außen- und zwei Innentaschen und ist dank des Gürtels an der Hüfte weitenverstellbar. Sie ist in Schwarz und Blau erhältlich und kostet 329,95 Euro. (ampnet/jri)