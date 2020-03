Clever Shuttle spult mit 45 Toyota Mirai fünf Millionen Kilometer ab

Der Ride-Pooling-Fahrdienst Clever Shuttle hat mit seiner Toyota-Mirai-Flotte innerhalb von zweieinhalb Jahren über fünf Millionen Kilometer emissionslos zurückgelegt. Dies entspricht der sechseinhalbfachen Distanz von der Erde bis zum Mond und zurück. Gestartet wurde die Kooperation im September 2017 mit zunächst 20 der Wasserstoffautos in Hamburg. Im weiteren Verlauf wurde die Flotte an mehreren deutschen Standorten auf bis zu 45 Fahrzeuge ausgebaut. Clever Shuttle hat somit die meistgenutzte Mirai-Flotte der Welt im Einsatz.

An dem Fahrdienst ist neben der Deutschen Bahn seit 2019 auch das japanische Unternehmen Mitsui beteiligt. Gebucht wird per App, die Kunden werden am gewünschten Ort abgeholt und zum gewünschten Ziel gefahren. Durch die Bündelung von Fahrgästen mit ähnlichen Routen sorgt der Fahrdienst für günstige Preise, die bis zu 40 Prozent unter den üblichen Beförderungspreisen konventioneller Taxis liegen.



„Die Erfahrungen nach fünf Millionen gefahrenen Kilometern zeigen, dass Brennstoffzellenfahrzeuge bereits heute vollkommen alltagstauglich sind“, sagt Ferry M. M. Franz, Direktor von Toyota Motor Europe. Keinerlei technische Defekte und Spitzenlaufleistungen von nahezu 200.000 Kilometern je Fahrzeug belegen für Toyota auch die Zuverlässigkeit des alternativen Antriebs. (ampnet/jri)