Golf-Probefahrten in der Autostadt

Kostenlose Probefahrten mit der neuen Generation vom Volkswagen Golf bietet derzeit die Autostadt, die Kommunikationsplattform des VW-Konzerns in Wolfsburg, an. Im Mittelpunkt stehen dabei die Assistenzsysteme, die bei der Tour in und um Wolfsburg durch Mitarbeiter der Autostadt erklärt werden. Interessierte können eine Testfahrt telefonisch unter einer kostenfreien Servicenummer (0800 288 678 238) reservieren. Falls Fahrzeuge verfügbar sind, ist auch eine Buchung vor Ort in der Autostadt möglich. Voraussetzung ist jeweils ein gültiger Führerschein.

Die Autostadt stellt derzeit alle acht Generationen des Erfolgsmodells auf der Piazza aus. Und für Sammler gibt es den neuen Golf im Shop auch als Modellfahrzeug im Maßstab 1:43. (ampnet/blb)