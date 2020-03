Nissan Leaf kommt in Business-Ausstattung

Nissan bietet den Leaf in der „Business Edition“ als speziell auf Geschäftskunden zugeschnittenes Sondermodell an. Er bietet zum Preis von 39.900 Euro oder zu einer Netto-Leasingrate von 215 Euro eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern mit einer Akkuladung. Das auf der Ausstattungslinie Tekna basierende Editionsmodell in schwarzer Metallic-Lackierung fährt unter anderem mit LED-Scheinwerfern, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Bose-Soundsystem, 360-Grad-Rundumsicht und sowie Nissan Connect EV vor. Gegenüber dem Einzelkauf der Extras ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 990 Euro. (ampnet/jri)