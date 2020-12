Nissan feiert zwei Meilensteine der Elektromobilität

Nissan Präsident und CEO Makoto Uchida lobt angesichts der beiden jetzt erreichten Meilensteine die Käufer des batterieelektrischen Nissan Leaf. Durch ihren Wechsel zur Elektromobilität hätten sie eine nachhaltigere Gesellschaft nähergebracht. Vor zehn Jahren war der erste Leaf zu den Händlern gekommen, jetzt rollte das 500.000 Exemplar vom Band. Der Leaf wird in Japan, den USA und in Großbritannien gebaut und in 59 Märkten weltweit verkauft. (ampnet/Sm)