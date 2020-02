Cerence und Here entwickeln Mobilitäts-KI

Die Softwarefirma Cerence und Here Technologies, ein Hersteller von Kartierungs- und Ortungsplattformen, haben sich zusammengeschlossen. Ab sofort werden die Ortungsinformationen von Here in das Cerence-Drive-Portfolio integriert, um einen KI-gestützten Mobilitätsassistenten anbieten zu können. Here und Cerence werden weiterhin sprachgesteuerten Zugang zu Here-Karten, APIs und POI-Daten auf den Markt der globalen Automobilhersteller bringen. Dazu gehören zum Beispiel Audi, BMW und Daimler. (ampnet/deg)