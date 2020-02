Die Dekra steigt ins Fahrzeugprüfwesen in New Mexico ein. Acht Abgasprüfstationen in der Metropolregion Albuquerque sind die ersten der Dekra in dem US-Bundesstaat. Die Prüforganisation führt damit jetzt Abgas- und Sicherheitsuntersuchungen in sieben US-Staaten durch. Seit einigen Jahren führt die Dekra Abgasprüfungen in Texas, Nevada und anderen Bundesstaaten durch. (ampnet/deg)